رونالدو يتفوق على ميسي مجددا.. قائمة أعلى الرياضيين أجرا في العالم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني لتفقد محور شينزو آبي.. ويُسلّمه رسالة شكر من الرئيس
قبل الحلقة النهائية.. من يحصد لقب The Voice
نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها
الإسراء والمعراج .. ذكر واحد يحقق لك 100 أمنية
آخر جمعة في رجب اليوم.. اجعلها بوابة الفرج بـ13 عملا و15 دعاء
تحذير تربوي من مخاطر ترك الأبناء دون متابعة خلال الإجازة
البترول: اكتشافات وآبار جديدة تضيف 47 مليون قدم مكعب غاز و 4300 برميل بترول ومتكثفات يوميًا
عدوان إسرائيلي جديد على بلدة المنصوري جنوب لبنان
سعر الدولار اليوم الجمعة 16-1-2026
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة

الأرصاد
الأرصاد
البهى عمرو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد اليوم تشهد أجواء مستقرة بنسبة كبيرة، وأن البلاد اليوم تتأثر بمرتفع جوي وهذا يساعد في زيادة الشمس.

وأضافت أن درجات الحرارة اليوم تعتبر حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، وأن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضات في درجات الحرارة، ولذلك على الجميع، لآن الصغرى تكون 10 درجات، وفي بعض المدن الجديدة تصل إلى 7، وفي بعض المحافظات تصل درجات الحرارة الصغرى لـ اقل من 5.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بوجود شبورة صباحية، وأن هذه الشبورة تختفي مع ظهور الشمس، ولذلك على المواطنين توخي الحذر في أثناء القيادة في الصباح، والساعات المتأخرة.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يشهد الطقس، تكون للصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

كما أشارت هيئة الأرصاد، إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، مع فرص لسقوط رذاذ خفيف غير مؤثر في بعض المناطق، بينما تظل فرص الأمطار الخفيفة قائمة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم


وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس ، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى 20 درجة للعظمى و12 للصغرى، بينما تنخفض الصغرى في شمال الصعيد لتصل إلى 5 درجات فقط رغم وصول العظمى إلى 21 درجة.

وفي جنوب الصعيد، يسود طقس مشمس نهاراً وتسجل العظمى 24 درجة.

أما السواحل الشمالية فتتراوح الحرارة فيها ما بين 19 للعظمى و9 درجات للصغرى.

وفيما يخص حركة الملاحة خلال الطقس، يشهد البحران المتوسط والأحمر حالة من الاستقرار النسبي، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج في المتوسط بين متر إلى متر ونصف، وفي البحر الأحمر بين متر ونصف إلى 2.25 متر، مع نشاط معتدل للرياح على كافة الأنحاء.

