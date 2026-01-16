قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

خلال 2025.. مصر شغلت 9 محطات أرصاد جديدة ورادارات لتحسين إنذارات الطقس

نورهان خفاجي

تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهي هيئة تابعة لوزارة الطيران المدني، دورها المحوري في تقديم خدمات الطقس والمناخ التي تدعم سلامة الطيران المدني وصناعات متعددة.

استطاعت الهيئة العامة للأرصاد، خلال عام 2025، تحقيق العديد من الإنجازات الهامة التي تهدف إلى تحسين دقة التنبؤات الجوية ورفع قدرة الهيئة على التعامل مع التحديات المناخية من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. 

دعم المطارات بأنظمة رادارية ومحطات رصد جديدة

تظهر جهود الهيئة العامة للأرصاد، في قطاع الطيران بالأخص، في النقاط التالية:

 تطوير البنية التحتية وتعزيز الكفاءة: حيث تم تركيب رادارات طقس جديدة، وتم الانتهاء من توريد وتركيب وتشغيل 3 رادارات طقس في مطارات الغردقة، مرسى مطروح، والقنطرة شرق لتحسين دقة التنبؤات الجوية.

تحديث الأنظمة التقنية: جاري تنفيذ مشروع تركيب حاسب آلي فائق السرعة لزيادة القدرة الحسابية وتطوير تحليل بيانات الطقس لتوفير معلومات دقيقة تدعم سلامة الطيران المدني ودراسة التغيرات المناخية.

تحسين دقة إنذارات الطقس

تطوير أنظمة الرصد: تم إحلال وتطوير نظام الرصد الآلي والرؤية الأفقية في مطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى توريد 6 محطات أرصاد جديدة لتحسين إنذارات الطقس.

 تحسين رصد جودة الهواء: تم تطوير منظومة رصد جودة الهواء لضمان سلامة البيئة في محيط المطارات.

على مستوى التعاون الإقليمي والدولي، استضافت هيئة الأرصاد، ورشة العمل الدولية لتحسين خدمات الأرصاد الجوية في القاهرة لتطوير خدمات معلومات الطقس والمناخ في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط (MENA WISER)، بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية البريطانية ووزارة الخارجية البريطانية.

دعم السودان الشقيقة في الإنذار المبكر للطقس

وقدمت الهيئة، ورشة عمل لتدريب وتحليل العواصف الرملية، حيث استضافت خلالها الهيئة ورشة دولية لتحليل العواصف الرملية والترابية في المنطقة العربية، بالشراكة مع منظمة الأرصاد العالمية ESCWA.

على مستوى التعاون العربي، شاركت هيئة الأرصاد، بشكل فعال في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لشؤون الأرصاد الجوية التابعة لجامعة الدول العربية، وواصلت تقديم نظم الإنذار المبكر لدولة السودان الشقيقة.

أما الاعتمادات الدولية، جددت الهيئة شهادات مطابقة نظم إدارة الجودة "ISO 9001:2015"، إدارة البيئة "ISO 14001:2015"، والسلامة المهنية "ISO 45001:2018"، بالإضافة إلى نظام جودة التدريب "ISO 21001:2018" للمركز الإقليمي للتدريب.

