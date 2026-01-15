قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فضيحة تهز الكونسرفتوار | مدرس متهم بالتحرش بطفلة .. ومحامي الضحية : بيشغل أفلام خادشة أمام الطالبات خلال الدروس
بيزيرا يتقدم للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل

الارصاد
الارصاد
حنان توفيق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.


وعن الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تصل لحد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق. مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 20 10
6 أكتوبر 21 10
بنهــــا 20 12 
دمنهور 19 11
وادي النطرون 20 11
كفر الشيخ 19 10
بلطيم 19 10
المنصورة 20 11 
الزقازيق 20 12 
شبين الكوم 19 11
طنطا 18 11
دمياط 19 12
بورسعيد 18 11
الإسماعيلية 19 09
السويس 18 11
العريش 19 11
رفح 19 10
رأس سدر 19 09
نخل 17 06
كاترين 13 02
الطور 21 12
طابا 18 08
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 22 13
الاسكندرية 19 12
العلمين 19 09
مطروح 18 09
السلوم 17 08
سيوة 19 05
رأس غارب 19 11
سفاجا 20 11
مرسى علم 23 12
شلاتين 25 14
حلايب 21 16
أبو رماد 23 14
مرسى حميرة 24 15
أبــــــرق 22 14 
جبل علبة 23 13
رأس حدربة 22 16
الفيوم 20 08
بني سويف 20 07
المنيا 21 05
أسيوط 21 06
سوهاج 22 07
قنا 23 09 
الأقصر 22 08
أسوان 24 09
الوادى الجديد 21 09
أبوسمبل 24 09

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 30 18
المدينة 25 14 
الرياض 16 08
المنامة 19 13
أبوظبى 23 18
الدوحة 21 13
الكويت 15 04
دمشق 11 00
بيروت 17 13
عمان 13 03
القدس 13 06
غزة 18 12
بغداد 16 06
مسقط 25 21
صنعاء 23 06
الخرطوم 29 16
طرابلس 19 11
تونس 17 11
الجزائر 16 08
الرباط 16 09
نواكشوط 29 16

الأرصاد شبورة مائية الطرق السريعة للأمطار بالسواحل شبورة مائية كثيفة صباحا البحرالمتوسط

