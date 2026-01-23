قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيول وبرد وأتربة .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الجمعة

محمود نوفل

 تشهد المملكة العربية السعودية سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من الشرقية، مع أمطار خفيفة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية. 

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد ؛ ستشهد المملكة أيضا رياح نشطة مثيرة للغبار تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية في تلك المناطق وأجزاء من الرياض، مع نشاط في الرياح وارتفاع الأمواج في البحر الأحمر والخليج العربي، خاصة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الشمالية منهما.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

