قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموعد الرسمي لإجازة 25 يناير .. هل تعمل البنوك ومكاتب البريد الأحد المقبل؟
أسامة كمال: إسرائيل تحاول تخريب مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
ويتكوف يصل روسيا ويلتقي بوتين قبل مباحثات الإمارات
الطقس.. استمرار الغطاء السحابي ببعض المحافظات وأمطار خلال ساعات
الولايات المتحدة تدرس الانسحاب العسكري الكامل من سوريا
ترامب: العمل جارٍ على هيكل اتفاق جرينلاند.. ومجلس السلام سيكون نموذجا غير مسبوق
هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل
مصطفى بكري عن الضرائب على الهواتف المحمولة: الدنيا ماوقفتش على موبايل وللا اتنين من بره
أعمال أم خلافات أسرية؟ أحد جيران قتـ.ـيل زفتى: نجلا الضحية وراء الجريمة
أستون فيلا يتقدم على فنربخشة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
أعباء إضافية غير مبررة.. تعليق مصطفى بكري حول الضرائب على الهواتف المحمولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تعلن بدء نفاذ نظام تملّك غير السعوديين للعقار

السعودية
السعودية
أ ش أ

 أعلنت الهيئة العامة السعودية للعقار، اليوم الخميس، عن دخول نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ، وبدء تطبيق أحكامه ضمن منظومة التشريعات العقارية المنظمة للسوق العقاري في المملكة.

وأوضحت "الهيئة" - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- أن استقبال طلبات تملّك غير السعوديين يتم عبر البوابة الرقمية الرسمية "عقارات السعودية"، وتشمل الخدمة المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة.

وأضافت أن رحلة المستفيد تختلف بحسب فئة التملّك؛ حيث يتمكّن المقيمون داخل المملكة من التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من استيفاء المتطلبات النظامية واستكمال الإجراءات إلكترونيًّا، فيما تبدأ رحلة غير المقيمين من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية، تمهيدًا لاستكمال طلب التملّك عبر البوابة، بينما تقوم الشركات والكيانات غير السعودية التي ليس لها وُجود في المملكة والراغبة في التملّك بالتسجيل كخطوة أولى لدى وزارة الاستثمار عبر منصة "استثمر في السعودية" وإصدار الرقم الموحد (700)، قبل استكمال إجراءات التملّك إلكترونيًّا.

وأكدت "الهيئة" أن النظام يتيح لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات التملّك في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، ويحدد التملّك في مدن الرياض وجدة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية التي سيُعلن عنها خلال الربع الأول من عام 2026م، مع مراعاة قصر التملك في المدينتين المقدستين على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل وخارج المملكة.

وأشارت إلى أن بوابة "عقارات السعودية" تمثل المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة لتطبيق نظام تملّك غير السعوديين للعقار، حيث تُمكّن الراغبين في التملّك من إتمام إجراءاتهم والتأكد من مطابقتهم للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها نظامًا عبر رحلة مُيسرَّة ترتبط مباشرة بنظام التسجيل العيني للعقار، بما يسهم في تعزيز الشفافية وحفظ الحقوق.

وأضافت أن النظام يهدف إلى رفع جودة المشاريع العقارية من خلال جذب المطورين الدوليين والشركات النوعية، وتحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، إلى جانب الإسهام في خلق فرص عمل واسعة للمواطنين في أنشطة عقارية ترتبط بالمشاريع العقارية والنمو العمراني، بما يعزز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل مستدام.

السعودية التشريعات سوق العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الصداع

أطعمة تسبب الصداع .. تجنبها

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا ارتدى الرئيس الفرنسي نظارة شمسية في منتدى دافوس؟ طبيبة تحذر من وباء جديد ينتشر بسبب الموبايل

قرنبيط

طبق شتوي دافئ.. طريقة عمل القرنبيط بالصلصة بخطوات بسيطة

بالصور

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

كمال أبو رية
كمال أبو رية
كمال أبو رية

أطعمة شائعة تدمر صحة الأمعاء بصمت.. خبراء يحذرون من تأثيرها على الجهاز الهضمي

أطعمة تدمّر صحة الأمعاء
أطعمة تدمّر صحة الأمعاء
أطعمة تدمّر صحة الأمعاء

أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

رمضان 2026.. عودة يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات بمسلسل «فن الحرب»

يوسف الشريف
يوسف الشريف
يوسف الشريف

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد