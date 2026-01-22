وزير خارجية السعودية يشيد بجهود الحكومة اللبنانية

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام على التقدم الذى حدث في موضوع حصر السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، مشدداً على أنها المرة الأولى منذ أكثر من خمسين عاما التي يكون للسلطة اللبنانية السيطرة الكاملة على جنوب الليطاني باستثناء النقاط التي لا زالت تحتلها إسرائيل.

وأعرب سلام- على هامش اجتماعه مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان في منتدى دافوس- عن ثقته في التقدم الحاصل على المستوى الأمني في البلاد وفي السيطرة على المطار والمرافىء، متمنياً أن يساعد ذلك على رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية وكذلك عن سفر رعايا المملكة إلى لبنان.

من جهته.. أثنى الأمير فيصل بن فرحان على جهود الحكومة اللبنانية، واكد انه يتطلع إلى تعزيز العلاقات بين المملكة ولبنان وتطوير التعاون بين البلدين في شتى الميادين.