قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ
"الزراعة" تتفقد البرامج البحثية وحقول التقاوي بالبحيرة لمتابعة حالة المحاصيل الشتوية
شهر شعبان ترفع فيه الأعمال .. عطية لاشين ينصح بهذا الأمر قبل البدء في برنامج الطاعة
سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز
هند عاكف لـ صدى البلد: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات
إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا
رسومات في حي يهودي متشدد.. اتهام مراهقين بمعاداة السامية في نيويورك
طريقة استخراج شهادة مخالفات السيارة من الإنترنت
تحضيرات رمضان بدون تكاليف.. خطوات ذكية لاستقبال الشهر الكريم
دعاء أول جمعة في شعبان.. 6 كلمات تقضي حاجتك وتفرج همك
رؤية منخفضة وأتربة عالقة.. تحذيرات عاجلة من خبراء الأرصاد الجوية
رؤية منخفضة وأتربة عالقة.. تحذيرات عاجلة من خبراء الأرصاد الجوية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس شديد البرودة فى الصباح الباكر مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء.

وأضاف الخبراء أن الظواهر الجوية، من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، إلى جانب فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما توقع الخبراء حدوث نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، فضلا عن فرص تكون أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 22 10

6 اكتوبر 22 11

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 11

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 20 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 12

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 12

العريش 22 11

رفح 21 10

رأس سدر 23 12

نخل 21 08

كاترين 14 04

الطور 22 13

طابا 21 11

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 15

الاسكندرية 20 13

العلمين 20 13

مطروح 19 12

السلوم 21 11

سيوة 21 10

رأس غارب 24 14

سفاجا 25 15

مرسى علم 26 17

الشلاتين 30 20

حلايب 26 19

أبو رماد 25 17

مرسى حميرة 26 18

أبــــــرق 30 19

جبل علبة 27 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 22 09

بني سويف 22 09

المنيا 21 08

أسيوط 20 07

سوهاج 24 08

قنا 26 09

الأقصر 28 10

أسوان 30 12

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 29 13

