تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات ملحوظة في الطقس غدا الجمعة 23 يناير 2026، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة، ونشاط للرياح قد يصاحبه أتربة، إلى جانب تكون شبورة مائية في ساعات الصباح الأولى على عدد من الطرق الحيوية.

الطقس غدا في مصر

تتوقع الأرصاد أن يسود غدا طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، ثم يعود ليكون شديد البرودة ليلًا، وهو ما يستدعي الحذر خاصة في فترات الليل وساعات الفجر الأولى.

شبورة مائية صباحا

تشير التوقعات إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مرورًا بمدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

فرص أمطار خفيفة ونشاط رياح

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بالتزامن مع نشاط للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

أتربة عالقة نهارًا

كما تتكون أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ما يستوجب توخي الحذر لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

أعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا على النحو التالي:
المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 22 10

6 اكتوبر 22 11

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 11

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 20 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 12

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 12

العريش 22 11

رفح 21 10

رأس سدر 23 12

نخل 21 08

كاترين 14 04

الطور 22 13

طابا 21 11

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 15

الاسكندرية 20 13

العلمين 20 13

مطروح 19 12

السلوم 21 11

سيوة 21 10

رأس غارب 24 14

سفاجا 25 15

مرسى علم 26 17

الشلاتين 30 20

حلايب 26 19

أبو رماد 25 17

مرسى حميرة 26 18

أبــــــرق 30 19

جبل علبة 27 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 22 09

بني سويف 22 09

المنيا 21 08

أسيوط 20 07

سوهاج 24 08

قنا 26 09

الأقصر 28 10

أسوان 30 12

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 29 13
 

تحذيرات ونصائح الأرصاد

تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس.

 

