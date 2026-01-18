قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد غالي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الاثنين 19 يناير 2026، حيث يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا في مصر

أوضحت هيئة الأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة اعتبارا من الساعة 2 فجرا وحتى 10 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأضافت الهيئة أن هناك ظهورا لبعض السحب المنخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

كما أشارت إلى وجود فرص لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، في حين قد تشهد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

طقس الأيام المقبلة

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اعتبارًا من الأربعاء 21 يناير، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 19 و21 درجة، وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 21 و22 درجة، وعلى جنوب البلاد بين 22 و27 درجة.

حالة الطقس

الظواهر الجوية المتوقعة

يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب المناطق، مع تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية. كما تنشط الرياح أحيانًا، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 19 يناير 2026

أوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم في القاهرة تسجل 20 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى، وفي العاصمة الإدارية 20 للعظمى و8 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 20 للعظمى و9 للصغرى، وبنها 19 للعظمى و10 للصغرى، ليسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وفي الإسكندرية تسجل درجات الحرارة 19 درجة للعظمى و11 للصغرى، والعلمين 19 للعظمى و10 للصغرى، ومطروح 18 للعظمى و10 للصغرى، والسلوم 18 للعظمى و9 للصغرى، مع أجواء مائلة للبرودة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا.

أما مدن القناة فتسجل دمياط 19 درجة للعظمى و12 للصغرى، وبورسعيد 19 للعظمى و12 للصغرى، والإسماعيلية 21 للعظمى و9 للصغرى، والسويس 20 للعظمى و10 للصغرى.

وفي دلتا مصر تسجل دمنهور 19 درجة للعظمى و10 للصغرى، ووادي النطرون 20 للعظمى و9 للصغرى، وكفر الشيخ 19 للعظمى و10 للصغرى، وطنطا 18 للعظمى و9 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تسجل الفيوم 20 درجة للعظمى و7 للصغرى، وبني سويف 20 للعظمى و7 للصغرى، والمنيا 20 للعظمى و6 للصغرى، وأسيوط 20 للعظمى و6 للصغرى.

حالة الطقس

أما جنوب الصعيد فيسود طقس أكثر اعتدالًا نهارًا، حيث تسجل سوهاج 21 درجة للعظمى و8 للصغرى، وقنا 22 للعظمى و9 للصغرى، والأقصر 23 للعظمى و9 للصغرى، وأسوان 23 للعظمى و10 للصغرى.

وفي مدن البحر الأحمر تسجل الغردقة 23 درجة للعظمى و13 للصغرى، وشرم الشيخ 23 للعظمى و15 للصغرى، ومرسى علم 24 للعظمى و14 للصغرى، وحلايب 24 للعظمى و16 للصغرى، مع طقس مشمس نهارًا وبرودة ملحوظة ليلًا.

وفي جنوب سيناء تسجل الطور 22 درجة للعظمى و10 للصغرى، وطابا 18 للعظمى و8 للصغرى، ونخل 18 للعظمى و5 للصغرى، وسانت كاترين 13 درجة للعظمى و1 للصغرى، مع طقس شديد البرودة وفرص لتكون الصقيع على المرتفعات.

طقس الطقس للأرصاد الجوية البرودة هيئة الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية

