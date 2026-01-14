قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة مصر والسنغال اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
مشروع الحزام والطريق.. انهيار رافعة على قطار في تايلاند يسفر عن مصرع 22 شخصًا
مواجهة حاسمة.. منتخب مصر يسعى للانتقـ.ـام من السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
ربنا يديكي على قد طيبة قلبك .. ليلى علوي توجّه رسالة لـ «درة» في عيد ميلادها
الجيش السوري و«قسد» يُعلنان تجدّد القتــ.ـال في شرق حلب
ترامب يعتزم ⁠سحب الجنسية من أي مهاجر أدين ​بالاحتيال
6 لاعبين مهددين بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا حال تأهل الفراعنة | تعرّف عليهم
جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 .. القنوات الناقلة
باحث: تصنيف «الإخوان» كجماعة إرهابية دولية يفتح الباب لمُلاحقة قياداتها وأموالها عالميًا
3 ظواهر جوية.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة
الإفتاء تحسم جدل مشروعية الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
أخبار البلد

3 ظواهر جوية.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
أ ش أ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء نهارا، طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، وليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

الظواهر الجوية

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، إلى جانب فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

May be an image of text
وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر واتجاه الرياح : جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر: مضطرب وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 18 11
العاصمة الإدارية 19 09
6 أكتوبر 19 08
بنها 18 11 
دمنهور 17 10 
وادى النطرون 19 09
كفر الشيخ 17 10
بلطيم 17 10
المنصورة 17 11 
الزقازيق 18 11 
شبين الكوم 18 10 
طنطا 17 10 
دمياط 17 12 
بورسعيد 18 12
الإسماعيلية 18 09
السويس 19 10 
العريش 18 10 
رفح 17 09 
رأس سدر 20 09 
نخل 15 02 
كاترين 11 00 
الطور 19 10 
طابا 16 07 
شرم الشيخ 21 13
الغردقة 20 11
الإسكندرية 18 11 
العلمين 17 10 
مطروح 17 10 
السلوم 18 09 
سيوة 17 05 
رأس غارب 19 10 
سفاجا 20 11
مرسى علم 21 12 
الشلاتين 25 15 
حلايب 21 16 
أبو رماد 23 14
مرسى حميرة 25 15
ابراق 22 14
جبل علبة 22 14 
رأس حدربة 21 16 
الفيوم 18 08 
بني سويف 17 09 
المنيا 19 06
أسيوط 19 06 
سوهاج 19 08
قنا 20 09 
الأقصر 20 10 
أسوان 21 10 
الوادي الجديد 19 06 
أبو سمبل 21 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 29 18
المدينة 25 13
الرياض 22 12
المنامة 23 18 
أبوظبي 27 16 
الدوحة 26 19 
الكويت 21 09
دمشق 10 00 
بيروت 16 11 
عمان 08 05 
القدس 09 06 
غزة 18 14 
بغداد 16 06 
مسقط 25 21 
صنعاء 23 06 
الخرطوم 30 17 
طرابلس 20 13 
تونس 19 07
الجزائر 16 06 
الرباط 16 09 
 

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 01 03- 
إسطنبول 09 06
إسلام آباد 18 07
نيودلهي 18 06 
جاكرتا 30 24    
بكين 02 07-
كوالالمبور 33 23
طوكيو 14 03 
أثينا 14 04 
روما 15 06 
باريس 12 07 
مدريد 12 04
برلين 04 01
لندن 09 06
مونتريال 05 03-
موسكو 09- 14- 
نيويورك 09 03
واشنطن 11 02
نواكشوط 29 16 
أديس أبابا 23 07 

الأرصاد طقس شديد البرودة هيئة الأرصاد شبورة مائية

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل العيش البلدي في المنزل
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
