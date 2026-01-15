قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آلية بالكامل.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محاميين
الهند تجدد دعوتها لمواطنيها بتجنب السفر إلى إيران
كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ 117 من مصر إلى قطاع غزة
أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة..الأرصاد تحذر من طقس اليوم
حظر الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب والمعلمين
هيثئة البث الإسرائيلية: باقون في الخط الأصفر حتي نزع سلاح حماس
مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي
جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة شمال قطاع غزة
بـ 500 مليون دولار .. أمريكا تبيع أول دفعة من النفط الفنزويلي
هل يجوز الصيام في شهر رجب بنية التطوع وكفارة اليمين .. الإفتاء توضح
توك شو

أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة..الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ظل أجواء شتوية قاسية، تشهد البلاد اليوم الخميس 15 يناير 2026 انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات رسمية من تكون الصقيع والشبورة المائية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها اليومي عن حالة الطقس.

وأوضحت الهيئة أن الطقس يسود فيه شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للدفء نهارًا على أغلب المناطق، على أن تعود الأجواء إلى شديدة البرودة ليلًا، خاصة على المناطق الصحراوية والمفتوحة.

الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم 

وحذّرت الأرصاد من تكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، مؤكدة أن هذه الظاهرة قد تؤثر على بعض المحاصيل الزراعية، ودعت المزارعين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

كما أشارت الهيئة إلى تكوّن شبورة مائية في الفترة من الثالثة فجرًا وحتى العاشرة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأضافت أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.

حالة البحرين 

وفيما يخص حالة البحرين، أوضحت الهيئة أن البحر المتوسط معتدل، ويتراوح ارتفاع الأمواج فيه بين 1.5 و1.75 متر، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و2.5 متر.

الإلتزام بمتابعة النشرة الجوية

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات السلامة، خاصة في فترات انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية وحالة الطقس الباردة.

حالة الطقس درجات الحرارة الطقس اليوم

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

الخميس أم الجمعة؟.. موعد صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

بالصور

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

