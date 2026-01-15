أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة..الأرصاد تحذر من طقس اليوم

في ظل أجواء شتوية قاسية، تشهد البلاد اليوم الخميس 15 يناير 2026 انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات رسمية من تكون الصقيع والشبورة المائية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها اليومي عن حالة الطقس.

وأوضحت الهيئة أن الطقس يسود فيه شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للدفء نهارًا على أغلب المناطق، على أن تعود الأجواء إلى شديدة البرودة ليلًا، خاصة على المناطق الصحراوية والمفتوحة.

الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم

وحذّرت الأرصاد من تكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، مؤكدة أن هذه الظاهرة قد تؤثر على بعض المحاصيل الزراعية، ودعت المزارعين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

كما أشارت الهيئة إلى تكوّن شبورة مائية في الفترة من الثالثة فجرًا وحتى العاشرة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأضافت أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وفيما يخص حالة البحرين، أوضحت الهيئة أن البحر المتوسط معتدل، ويتراوح ارتفاع الأمواج فيه بين 1.5 و1.75 متر، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و2.5 متر.

الإلتزام بمتابعة النشرة الجوية

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات السلامة، خاصة في فترات انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية وحالة الطقس الباردة.