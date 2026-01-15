قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

«الأرصاد»: طقس الغد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 12

أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلا على أغلب الانحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.


وحول الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تصل لحد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق. مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. 


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 20 10
6 أكتوبر 21 10
بنهــــا 20 12 
دمنهور 19 11
وادي النطرون 20 11
كفر الشيخ 19 10
بلطيم 19 10
المنصورة 20 11 
الزقازيق 20 12 
شبين الكوم 19 11
طنطا 18 11
دمياط 19 12
بورسعيد 18 11
الإسماعيلية 19 09
السويس 18 11
العريش 19 11
رفح 19 10
رأس سدر 19 09
نخل 17 06
كاترين 13 02
الطور 21 12
طابا 18 08
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 22 13
الاسكندرية 19 12
العلمين 19 09
مطروح 18 09
السلوم 17 08
سيوة 19 05
رأس غارب 19 11
سفاجا 20 11
مرسى علم 23 12
شلاتين 25 14
حلايب 21 16
أبو رماد 23 14
مرسى حميرة 24 15
أبــــــرق 22 14 
جبل علبة 23 13
رأس حدربة 22 16
الفيوم 20 08
بني سويف 20 07
المنيا 21 05
أسيوط 21 06
سوهاج 22 07
قنا 23 09 
الأقصر 22 08
أسوان 24 09
الوادى الجديد 21 09
أبوسمبل 24 09

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 30 18
المدينة 25 14 
الرياض 16 08
المنامة 19 13
أبوظبى 23 18
الدوحة 21 13
الكويت 15 04
دمشق 11 00
بيروت 17 13
عمان 13 03
القدس 13 06
غزة 18 12
بغداد 16 06
مسقط 25 21
صنعاء 23 06
الخرطوم 29 16
طرابلس 19 11
تونس 17 11
الجزائر 16 08
الرباط 16 09
نواكشوط 29 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 08 04-
إسطنبول 10 03
إسلام آباد 16 05
نيودلهي 19 07
جاكرتا 30 23
بكين 05 08-
كوالالمبور 33 24
طوكيو 17 05 
أثينا 16 09 
روما 15 04
باريس 11 06
مدريد 09 03
برلين 07 01-
لندن 10 07
مونتريال 12- 13-
موسكو 08- 16- 
نيويورك 02 01-
واشنطن 03 00
أديس أبابا 25 09

خبراء هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية طقس شديد البرودة الظواهر الجوية شبورة مائية كثيفة

