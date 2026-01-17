قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري روشن السعودي .. تشكيل الشباب ضد كتيبة رونالدو
هدف ملغي وتألق مصرى .. شوط أول سلبي بين منتخب مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا
خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
مدرب السنغال: منتخب مصر الأفضل في إفريقيا.. والمغرب أقرب للتتويج بأمم أفريقيا
الـ var ينصف المنتخب المصري ويلغي هدف تقدم نيجيريا في أمم إفريقيا
دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أهلى جدة والخلود
مصر تهدر وتشن هجمات متتالية بأول 30 دقيقة من لقاء نيجيريا في أمم أفريقيا
الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل
ننشر ملامح إجراءات الحكومة لخفض الديون والعجز بالموازنة العامة للدولة 2027/2026
ثغرة اختراق جديدة في تطبيق واتساب تهدد ملايين الهواتف .. ما القصة؟
هجوم المنتخب المصري وتراجع منتخب نيجيريا .. ملخص أول 15 دقيقة من لقاء المركز الثالث فى أمم إفريقيا
إنتر ميلان يفوز على أودينيزي ويواصل تصدره للدوري الإيطالي
توك شو

أخبار التوك شو| ميلادينوف: اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة تمتلك مزيجا جيدا من الخبرات الفنية.. مفاجأة فى حالة طقس اليوم

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


ميلادينوف: اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة تمتلك مزيجا جيدا من الخبرات الفنية
أشاد الممثل السامي لغزة في مجلس السلام، نيكولاي ميلادينوف، بلجنة التكنوقراط الفلسطينية التي تتولى المسؤوليات المدنية والإدارية والأمنية في قطاع غزة، مؤكدًا أنها تمتلك مزيجًا جيدًا من الخبرات الفنية التي تمكنها من التعامل السريع مع المشكلات القائمة.


الشعوذة على الإنترنت.. كيف يقع ضحايا الابتزاز الروحاني في فخ السوشيال ميديا؟
حذر الدكتور عصام الحموري، الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، من تنامي ظاهرة ما يُعرف بـ«الدجل الرقمي» على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها تحولت إلى أحد أخطر أساليب الابتزاز الإلكتروني التي تستهدف الضحايا نفسيًا واجتماعيًا، مستغلّة حاجاتهم ومشكلاتهم الخاصة، خاصة لدى النساء والفتيات.


وزير الخارجية: اتفقنا مع البوسنة على دعم التعاون بقطاعي التصنيع والطاقة
أكد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، على وجود حرص متبادل من جانب مصر والبوسنة والهرسك لدفع التعاون بين البلدين.


أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم السبت 17 يناير 2026
عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا عن أسعار الفاكهة بالأسواف اليوم، السبت.


مجلس السلام الدولي الخاص بقطاع غزة.. التحديات وآليات التنفيذ
كشف الكاتب الصحفي جمال رائف، تفاصيل مجلس السلام الدولي الخاص بقطاع غزة ودور الشخصيات الأمريكية والعربية المشاركة فيه.


أجواء دافئة صباحا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم
كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.


مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت
يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، السبت 17 يناير 2026.


الجيش السوري: القوات بدأت بالدخول إلى منطقة غرب الفرات ابتداء بمدينة دير حافر
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلن الجيش السوري، أن القوات بدأت بالدخول إلى منطقة غرب الفرات ابتداء بمدينة دير حافر في سوريا.

برامج التوك شو ميلادينوف السوشيال ميديا وزير الخارجية أسعار الفاكهة الأرصاد أسعار الذهب أسعار الدولار

