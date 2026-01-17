الجيش السوري: القوات بدأت بالدخول إلى منطقة غرب الفرات ابتداء بمدينة دير حافر

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلن الجيش السوري، أن القوات بدأت بالدخول إلى منطقة غرب الفرات ابتداء بمدينة دير حافر في سوريا.

ووجه الجيش السوري، حديثه للمواطنين، قائلا: نهيب بالمدنيين عدم الدخول إلى منطقة العمليات بريف حلب الشرقي لحين الانتهاء من تأمينها وإزالة الألغام والمخلفات الحربية منها.

وأهابت هيئة العمليات في الجيش السوري بالمدنيين عدم الدخول إلى منطقة العمليات المحددة مسبقا بريف حلب الشرقي، مضيفة أنها سنعمل على إزالة الألغام والمخلفات الحربية من المنطقة المحددة.

يأتي ذلك بعد معارك واشتباكات بين الجيش السوري وقوات قسد، شرقي حلب ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.