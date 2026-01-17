تأهب عسكري.. الجيش السوري يستعد للانتشار بمناطق قسد في ريف حلب

بدأ الجيش السوري الاستعداد للدخول إلى المناطق التي من المقرر أن تنسحب منها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بريف حلب الشرقي.

‏‎وأهابت هيئة العمليات في الجيش السوري بالمدنيين عدم الدخول إلى منطقة العمليات المحددة مسبقا بريف حلب الشرقي، مضيفة أنها سنعمل على إزالة الألغام والمخلفات الحربية من المنطقة المحددة.

يأتي ذلك بعد معارك واشتباكات بين الجيش السوري وقوات قسد، شرقي حلب ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الجمعة المرسوم رقم (13) لعام 2026 الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

ونص المرسوم الرئاسي السوري على إلغاء آثار "إحصاء الحسكة 1962" الذي حرم بعض الأكراد من الجنسية السورية، وفتح باب منح الجنسية السورية لمكتومي القيد من أصول كردية.

وأعلن المرسوم الرئاسي السوري اعتبار "عيد النوروز" عطلة رسمية، وتكريس حماية التنوع اللغوي وتدريس اللغة الكردية في المدارس واعتبارها لغة وطنية.