من غزة إلى سوريا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرق الماعز والحمير

سرق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، 250 رأس ماعز من سوريا خلال عملية عسكرية، ونقلوا الماعز المسروقة إلى مزارع في الضفة الغربية المحتلة.

سرقة الماعز من سوريا

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تم فتح تحقيق في الحادثة واتخذت إجراءات تأديبية بحق العسكريين المتورطين.

سرقة الحمير من غزة

ودأب جيش الاحتلال الإسرائيلي على سرقة الماشية من المناطق التي يحتلها في سوريا وفلسطين، حيث كشفت وسائل إعلام عبرية في شهر يوليو الماضي، أن جيش بدأ في سرقة الحمير من قطاع غزة.

وكشفت القناة الـ11 العبرية، أن الحمير التي سرقها الاحتلال من غزة أُرسلت إلى مزرعة تديرها جمعية إسرائيلية تُدعى "لنبدأ من جديد"، وهي جمعية معنية برعاية الحمير.

وأفادت المسؤولة عن جمعية "لنبدأ من جديد" قائلة "لن نسمح بإعادة الحمير إلى غزة، وسنعمل على إخراج ما تبقى منها هناك حتى لا تُستغل في عمليات إعادة الإعمار"، وتزعم الجمعية إنقاذ حمير من غزة وترحيلها إلى فرنسا وبلجيكا للعلاج وإعادة التأهيل.

وفي السياق نفسه، زعمت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن هذه الحمير تعرضت لتعذيب جسدي شديد بعد أن حمل النازحون الكثير على كاهلها.

