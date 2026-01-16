الناتو يشيد بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأداء النشط للدبلوماسية المصرية

أشاد خافيير كولومينا الممثل الخاص لسكرتير عام حلف "الناتو" لشئون الجوار الجنوبي، بدور مصر في تحقيق الاستقرار وبناء السلام في منطقة الشرق الأوسط.. وقال: "إن مصر هي شريك لحلف شمال الأطلنطي في حفظ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وثمن كولومينا - بحسب بيان رسمي صادر عن الأمانة العامة للناتو في بروكسل - ما وصفه بـ "الدبلوماسية المصرية النشطة والمتفاعلة" مع مختلف القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة في إطار من الاتزان الاستراتيجي المحكم واحترام سيادة الدول ومصالحها الوطنية.

وكان مسؤول حلف شمال الأطلنطي خافيير كولومينا اختتم اليوم زيارة رسمية للقاهرة بدأت في 12 من الشهر الجاري أجرى خلالها محادثات مهمة مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج حول قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد كولومينا - خلال اللقاء - اعتزاز حلف "الناتو" بعلاقات الشراكة والتعاون الممتد مع مصر والجاري العمل على تطويرها حاليا.

تجدر الإشارة إلى أن مسؤول حلف "الناتو" قام بزيارة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والذي يعد شريكا لحلف شمال الأطلنطي على صعيد التدريب والتعليم، كما التقى خافيير كولومينا بالسفير حسام زكي مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتم تبادل الرؤى حول آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود الواجبة لخفض التصعيد.