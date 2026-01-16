قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

‏أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث، معربًا عن تقديره لجهود جمهورية مصر العربية ودولة قطر وبقية الوسطاء في هذا الصدد.

وأعرب الأمين العام عن تمنياته لأعضاء اللجنة بالتوفيق في مهمتهم شديدة الأهمية في خدمة الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة. وأدان أبو الغيط في الوقت ذاته منع الاحتلال الإسرائيلي لرئيس اللجنة من مغادرة الضفة الغربية.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن تشكيل اللجنة يمثل خطوة مهمة على طريق تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط مناشدته المجتمع الدولي، وبخاصة الولايات المتحدة التي لعبت دورًا قياديًا في رسم مسار وقف إطلاق النار والاستقرار في غزة، ضرورة العمل على نحو حثيث من أجل إزالة العقبات والعراقيل من طريق السلام وإعادة الإعمار في غزة، بما في ذلك التصدي للمماطلات الإسرائيلية المتواصلة للتخلص من استحقاقات المرحلة الثانية وعلى رأسها الانسحاب من القطاع، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون إعاقة وبشكل متواصل.

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية إدارة قطاع غزة غزة الدكتور علي شعث جمهورية مصر العربية دولة قطر الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية الولايات المتحدة وقف إطلاق النار إعادة الإعمار إعادة الإعمار في غزة إدخال المساعدات الإنسانية

