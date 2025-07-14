إسرائيل تسرق حمير غزة وترحلهم إلى فرنسا وبلجيكا.. تفاصيل

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في سرقة الحمير من قطاع غزة، وترحيلها إلى داخل دولة الاحتلال، حيث كشفت القناة الـ11 العبرية، أن هذه الحمير أُرسلت إلى مزرعة تديرها جمعية إسرائيلية تُدعى "لنبدأ من جديد"، وهي جمعية معنية برعاية الحمير.

سرقة الحمير من غزة

وأفادت المسؤولة عن جمعية "لنبدأ من جديد" قائلة "لن نسمح بإعادة الحمير إلى غزة، وسنعمل على إخراج ما تبقى منها هناك حتى لا تُستغل في عمليات إعادة الإعمار"، وتزعم الجمعية إنقاذ حمير من غزة وترحيلها إلى فرنسا وبلجيكا للعلاج وإعادة التأهيل.

وفي السياق نفسه، زعمت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن هذه الحمير تعرضت لتعذيب جسدي شديد بعد أن حمل النازحون الكثير على كاهلها.

ووفقا للرواية الإسرائيلية، فإن الحمير تلقت العلاج الطبي وإعادة التأهيل، حيث وصل العديد منها مصابًا بجروح وندوب جراء حملها أوزانًا ثقيلة على عربات النازحين، وهي مقيدة بالسلاسل.

ترحيل حمير غزة إلى فرنسا وبلجيكا

وعن الأرقام فقد استقبلت مزرعة المستوطنة الإسرائيلية اكتظت أكثر من ألف حمار معظمها من قطاع غزة وبعضها من الضفة الغربية، وباتت رعايتها مكلفة للغاية، قبل أن يتمكن مدير المزرعة، شارون كوهين، من إيجاد مزارع في فرنسا وبلجيكا للحمير تستوعب المئات منها.

وتدعي مزرعة المستوطنة الإسرائيلية أن هذه الحيوانات ضحايا "صدمة نفسية"، وتزعم حاجتها إلى علاج خاص، دون أي تواصل مع أصحابها الأصليين أو وجود مستندات ملكية تثبت قانونية ما جرى.

وفي 18 مايو 2025، جرى شحن أول دفعة من الحمير – وتضم 58 حمارًا – من مطار بن جوريون إلى مطار لييج في بلجيكا، ثم إلى ملاجئ حيوانات في فرنسا وبلجيكا.