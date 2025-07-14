13 شهيدا أغلبهم أطفال في قصف الاحتلال خان يونس ومخيم البريج

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين باستشهاد 13 مواطنا فلسطينيا أغلبهم من الاطفال وأصيب آخرون، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن 9 فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف مسيرة إسرائيلية خيمة لنازحين في منطقة الأرض الطيبة غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي مخيم البريج شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا على محيط برج همام، أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، كما أصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، عن استشهاد 47 مواطنا فلسطينيا في قصف للاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 27 وسط وجنوب القطاع.