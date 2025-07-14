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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقـ.ـتل 4 أشخاص بحادثة تحطم الطائرة في مطار ساوث إند لندن

تحطم الطائرة في مطار ساوث إند لندن
تحطم الطائرة في مطار ساوث إند لندن
ناصر السيد

أفادت تقارير بمقتل أربعة أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة في مطار ساوثيند بلندن ولم يصدر أي تأكيد رسمي للخسائر البشرية أو عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، التي يبلغ طولها 12 مترًا، عندما تحطمت فيما وصفه شهود عيان بـ"كرة نارية".

تحطمت طائرة بيتشكرافت بي 200 حوالي الساعة الرابعة مساءً، بعد إقلاعها بقليل من مطار إسيكس وشوهدت الطائرة مشتعلة ودخان أسود يتصاعد منها، وفقًا لشهود عيان وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أُغلق المطار حتى إشعار آخر، مع إلغاء أو إعادة جدولة عشرات الرحلات الجوية، حيث أكد فرع التحقيق في حوادث الطيران أنه بدأ تحقيقًا في الحادث، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

صرح متحدث باسم الشرطة البريطانية: "وصل فريق متعدد التخصصات، يضم مفتشين ذوي خبرة في عمليات الطائرات، والعوامل البشرية، والهندسة، والبيانات المسجلة، إلى موقع الحادث بعد ظهر أمس. ولا تزال التحقيقات جارية اليوم".

وأفاد بيان صادر عن شرطة إسيكس: "تلقينا بلاغًا قبيل الساعة الرابعة مساءً بتقارير عن حادث تصادم لطائرة واحدة بطول 12 مترًا، نعمل حاليًا مع جميع خدمات الطوارئ في موقع الحادث، وسيستمر العمل لعدة ساعات.

وأضاف "نرجو من الجمهور تجنب هذه المنطقة قدر الإمكان أثناء استمرار العمل".

أعلنت خدمة إسعاف شرق إنجلترا أنها أرسلت أربع سيارات إسعاف، ومركبة استجابة سريعة، وأربع مركبات لفريق الاستجابة للمناطق الخطرة، وثلاث سيارات إسعاف لكبار السن، وطائرة إسعاف جوي من إسيكس وهيرتس، إلى موقع الحادث. 

وذكرت خدمة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة إسيكس أن أربعة طواقم، بالإضافة إلى مركبات للطرق الوعرة، حضروا إلى موقع الحادث.

مقتل 4 أشخاص تحطم الطائرة ساوث إند لندن طائرة بيتشكرافت

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