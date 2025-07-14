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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام عبري: طائرات إسرائيلية استهدفت دبابات سورية تجاوزت الحدود المرسومة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه هاجم عدة دبابات في منطقة قرية سميع في منطقة السويداء جنوب سوريا. 

ونقلت القناة 12 العبرية، نقلا عن مصدر أمني، أن دبابات تابعة للجيش السوري تجاوزت الحدود التي حددتها إسرائيل في الجنوب، ما استدعى تدخلًا عسكريًا من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.

ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار التي لحقت بالقوات السورية جراء الاستهداف.


يأتي هذا تزامنا مع إعلان الداخلية السورية عن بدء تدخلها العسكري المباشر في محافظة السويداء، لاحتواء الاشتباكات المسلحة التي اندلعت خلال الأيام الماضية بين فصائل درزية محلية وعشائر بدوية، وأسفرت في ذروتها يوم الأحد عن مقتل 40 شخصا.

وأكد وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية السورية، أنس خطاب، أن الحل الوحيد لاحتواء الأزمة  في السويداء يكمن في فرض الأمن وتفعيل دور الدولة.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان لها نشرت نسخة منه على حسابها الرسمي على منصة إكس، إن غياب مؤسسات الدولة أدى إلى تفاقم حالة الفوضى وعجز المجتمع المحلي عن احتواء الأزمة.

وأضاف البيان أن وحدات من قوى الأمن الداخلي والجيش بدأت بالتدخل في المنطقة لإيقاف الاشتباكات وملاحقة المتسببين بها، وتحويلهم إلى القضاء.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السورية نشر قوات على الحدود الإدارية بين محافظتي السويداء ودرعا جنوباً، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، في محاولة لإعادة الاستقرار.

جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة السويداء جنوب سوريا سوريا إسرائيل

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