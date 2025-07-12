فريق إنقاذ قطري يصل سوريا للمساعدة في مكافحة حرائق ريف اللاذقية

وصل فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) إلى مطار حلب الدولي في سوريا، للمشاركة في عمليات مكافحة الحرائق التي تشهدها مناطق من ريف اللاذقية على الساحل السوري.

ويشارك هذا الفريق، ممثلا عن اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، بحسب الوكالة القطرية.

و يشارك الفريق في عمليات مكافحة الحرائق التي تشهدها مناطق من ريف اللاذقية على الساحل السوري، إلى جانب تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمساهمة في التخفيف من آثار وتداعيات تلك الحرائق.

وتجسد هذه المبادرة حرص دولة قطر الثابت على دعم الأشقاء في الجمهورية العربية السورية، والوقوف إلى جانبهم في مواجهة الكوارث والطوارئ، من خلال الاستجابة الفورية للاحتياجات الإنسانية العاجلة.