إيران: مقتل 5 سجناء خلال الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم السبت أن الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين أسفر عن مقتل 5 سجناء بعضهم من المحكومين في قضايا مالية.

وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، أن بعض هؤلاء السجناء كانوا مدانين في قضايا مالية، لكنه شدد على أنه في مثل هذه الظروف يُعتبر هؤلاء شهداء، وهم محل تقدير واحترام، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.

يذكر أن جهانغير أعلن في نهاية يونيو الماضي، أن الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين في طهران أودى بحياة 71 شخصا، من بينهم موظفو السجن وسجناء وبعض أفراد عائلات السجناء التي أتت للزيارة.

وقال المتحدث أصغر جهانجير في تصريحات نقلتها وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية إن "71 شخصا قتلوا في الهجوم على سجن إيفين بينهم موظفون وإداريون وشباب يؤدون خدمتهم العسكرية وسجناء وأفراد عائلات السجناء الذين كانوا يزورونهم وبعض السكان في محيط السجن".