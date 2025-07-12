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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تندد بإرهاب المستوطنين الإسرائيليين

المستوطنين الإسرائيليين
المستوطنين الإسرائيليين
قسم الخارجي

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بجرائم ميليشيات المستعمرين الإسرائيليين الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالبت الخارجية الفلسطينية ، المجتمع الدولي بوقف سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت في بيان لها، اليوم السبت، أن الجريمة التي ارتكبها المستعمرون في سنجل أسفرت عن استشهاد المواطنين الفلسطينيين محمد الشلبي (23 عاما)، بعد إصابته بالرصاص وتركه ينزف لساعات، وسيف الدين مصلط (23 عامًا)، الذي يحمل الجنسية الأميركية، جراء تعرضه للضرب المبرح حتى الموت، إلى جانب إحراق منازل المواطنين، وإصابة العشرات من الأهالي خلال الهجوم الإرهابي الذي شنّته ميليشيات المستوطنين على البلدة.

وأكدت الوزارة أن هذه الجرائم تمثل إرهاب دولة منظم، يأتي في إطار سياسة إسرائيلية رسمية معادية للسلام، تهدف إلى توسيع المشروع الاستعماري الاستيطاني، من خلال توفير الغطاء السياسي والأمني لعناصر المستوطنين الإرهابيين.

وشددت على ضرورة مساءلة ومحاسبة منظمات المستوطنين الإرهابية، وملاحقتهم قانونيًا، وفرض عقوبات فورية على الجهات التي تدعمهم وتوفر لهم الحماية.

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