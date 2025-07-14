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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المنسق الأممي في سوريا: تطورات السويداء مقلقة وندعو لوقف التصعيد

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا ، آدم عبد المولى، عن "قلقه العميق" إزاء التصعيد الأمني والتطورات الأخيرة في محافظة السويداء، مؤكداً أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لحماية المدنيين وضمان أمنهم وسلامتهم.

وقال المنسق الأممي في بيان صدر اليوم: "أتابع بقلق بالغ ما يجري في السويداء من تطورات خطيرة، وأدعو جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس وتجنب العنف".

وشدد على ضرورة التزام جميع الجهات الفاعلة بمبادئ القانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان.

وأضاف: "السوريون يحتاجون بشدة إلى الاستقرار والسلام والوحدة، فذلك هو الطريق الوحيد نحو التعافي وإعادة البناء بعد سنوات طويلة من النزاع والمعاناة".


وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه هاجم عدة دبابات في منطقة قرية سميع في منطقة السويداء جنوب سوريا.

ونقلت القناة 12 العبرية، نقلا عن مصدر أمني، أن دبابات تابعة للجيش السوري تجاوزت الحدود التي حددتها إسرائيل في الجنوب، ما استدعى تدخلًا عسكريًا من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.

ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار التي لحقت بالقوات السورية جراء الاستهداف.

سوريا المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا آدم عبد المولى محافظة السويداء

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