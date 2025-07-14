الكرملين: شحنات الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا من أمريكا مستمرة

قال الكرملين الاثنين إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت للدفاع الجوي، تُشير إلى استمرار عمليات تسليم الأسلحة والذخيرة الأمريكية إلى كييف.

ولم يُحدد ترامب عدد صواريخ الباتريوت التي يُخطط لإرسالها إلى أوكرانيا، لكنه صرّح بأن الاتحاد الأوروبي سيُعوّض الولايات المتحدة عن تكلفتها.

وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين ردًا على سؤال حول تصريحات ترامب: "يبدو الآن أن أوروبا ستدفع ثمن هذه الإمدادات، وبعضها سيُدفع، وبعضها الآخر لن يُدفع".

وأضاف: "تبقى الحقيقة أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة استمر ويستمر".