الدفاع المدني الفلسطيني ينفذ 38 مهمة بغزة في 24 ساعة

نفذت طواقم الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة منذ صباح أمس الأحد، وحتى صباح يوم الإثنين، 38 مهمة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وفقا لوكالة "صفا".

و تضمنت هذه المهمات مهمتي إطفاء، و3 مهمات إنقاذ، و26 مهمة إسعاف، و7 مهمات أخرى، المكتب الإعلامي للدفاع المدني.

وذكر المكتب أنه تم التعامل مع مصاب ونقله إلى المستشفى الكويتي إثر استهداف مخيم طبريا للنازحين، لافتًا إلى انتشال 3 شهداء إثر استهداف خيام للنازحين في شارع الحية.

وأوضح أنه تم التعامل مع إصابات إثر استهداف مواطنين عند بوابة أصداء الشمالية ونقلها إلى مستشفى ناصر.

أما في محافظة رفح، تمكنت الطواقم من نقل إصابة إثر استهداف خيام النازحين في مخيم القادسية، بالإضافة إلى انتشال شهيد و3 إصابات إثر استهداف خيام النازحين في منطقة العطار، تم نقلهم إلى مستشفى ناصر.



و في محافظة الشمال، تمكنت الطواقم من نقل سيدة مصابة من محيط مسجد الخالدي على شارع البحر إلى المستشفى المعمداني، بالإضافة إلى نقل 3 إصابات من مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين، غربي منطقة جباليا إلى عيادة الشيخ رضوان للعلاج.

وأوضح المكتب أنه تم نقل مصابين من منطقة المشتل برصاص طائرة إسرائيلية "كواد كابتر" إلى مستشفى الشفاء، إلى جانب نقل 5 حالات مرضية من منازلهم في منطقة الصفطاوي وجباليا إلى مستشفيي الكويتي والشفاء.

وفي محافظة غزة، تمكنت الطواقم من انتشال جثمان شهيد من تحت أنقاض منزل لعائلة "جرادة" استهدفه الاحتلال في منطقة الزيتون، إلى جانب نقل مريضين من منازلهما إلى مستشفيي الشفاء والمعمداني للعلاج.

وفي المحافظة الوسطى، تمكنت الطواقم من التعامل مع مصاب في مدرسة 'الرازي" ونقله إلى مستشفى العودة للعلاج، بالإضافة إلى نقل مصاب إلى مستشفى العوده إثر استهداف مواطنين في منطقة الزوايدة.

وأشار المكتب إلى أنه تم التعامل مع مصاب في مركز "إيواء البلاط" ونقله إلى مستشفى العودة.

وفي محافظة خان يونس، تمكنت الطواقم من نقل مصابين وإخماد حريق إثر استهداف "تكية" عند استراحة الأهرامات، إلى جانب التعامل مع 7 إصابات في منطقة المسلخ التركي ونقلهم إلى مستشفى ناصر.