الدروز ضد الداخلية والدفاع السورية.. مقتل 89 وإصابة 200 في اشتباكات السويداء

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الاثنين بارتفاع حصيلة القتلى في الاشتباكات الدائرة بمحافظة السويداء إلى 89 قتيلان حيث تشتبك المجموعات الدرزية مع عشائر البدو وتشكيلات من وزارتي الدفاع والداخلية السورية.

اشتباكات السويداء

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات العنيفة تتواصل في الريف الغربي من محافظة السويداء، لليوم الثاني على التوالي، حيث تتركز المعارك عند محور قرية كناكر، وفي بلدتي الثعلة والمزرعة، وسط مقاومة تبديها.

وأضاف المرصد السوري، أنه بالتوازي مع الاشتباكات حلقت طائرة حربية إسرائيلية في أجواء المنطقة، وأطلقت بالونات حرارية، وسمع دوي انفجارات لم يتم التأكد إذا ماكان نتيجة استهداف إسرائيلي، أو أصوات قذائف الأسلحة الثقيلة خلال الاشتباكات.

وأوضح المرصد أن الكوادر الطبية تعمل بكامل طاقتها في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية وتزايد أعداد الجرحى حيث بلغ عددهم نحو 200 مصاب وصلوا إلى المشفى الوطني في السويداء منذ صباح أمس الأحد.

تعزيزات عسكرية سورية

وفي السياق نفسه، دفعت وزارة الدفاع السورية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى السويداء بعيدا عن الإعلام، وأوعزت إلى وحداتها في حمص ودمشق التوجه إلى السويداء، في حادثة تشابه ماجرى في الساحل السوري خلال مارس الماضي.

أسباب اشتباكات السويداء

وتعود الاشتباكات في السويداء، إلى احتجاز متبادل بين مسلحين محليين وعشائر من المنطقة، عقب اعتداء تعرّض له شاب من أبناء السويداء على يد مجموعة من أبناء العشائر قرب المسمية، حيث تعرّض للضرب والسلب قبل أن يُطلق سراحه بحالة حرجة.

ورداً على الحادثة، احتجز أبناء المحافظة أفراداً من العشائر، ما دفع الأخيرة إلى نصب حاجز في حي المقوس واحتجاز أشخاص من المسلحين المحليين، بالتزامن مع قطع الطريق الرئيسي.