ترامب يدرس إمكانية تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى

يدرس الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ "جي أيه إس إس إم" (جو - أرض)، بحسب مجلة "أميركان ميليتاري ووتش" نقلاً عن مصدر لم تذكر اسمه.

وأضاف المصدر أنه في حال نقل صواريخ "جي أيه إس إس إم" إلى كييف، فسيتم تركيبها على مقاتلات "إف- 16" الأميركية العاملة في القوات الأوكرانية، والتي ستكون قادرة على ضرب أهداف بعيدة جدًا عن خط المواجهة.



تجدر الإشارة إلى أن صواريخ "جي أيه إس إس إم" مصممة لضرب الأهداف الأرضية، فيما يبلغ مدى النسخة الأساسية حوالي 370 كيلومترًا، بينما يصل مدى النسخة المعدلة "جي أيه إس.