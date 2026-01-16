حماس: جاهزون لتسليم إدارة غزة للجنة التكنوقراط

أعلنت حركة حماس، أن إعلان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة تطور إيجابي ومهم.

تسليم إدارة غزة للجنة التكنوقراط

كما أعلنت الحركة، أنها جاهزة لتسليم إدارة غزة للجنة التكنوقراط، مشددة على ضرورة ترجمة إعلان ويتكوف لخطوات عملية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الاحتلال الإسرائيلي المجرم واصل خلال الساعات الماضية ارتكاب المجازر بحقّ أهالي قطاع غزة، عبر استهداف المنازل المدنية والمواطنين، في انتهاكٍ متكرر لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد قاسم في تصريح صحفي اليوم الجمعة، على أن هذا التصعيد الخطير تزامن مع إعلان الوسطاء تشكيل حكومة تكنوقراط والدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضاف أنه تزامن كذلك، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل "مجلس السلام"، بما يؤكّد استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياسة تخريب اتفاق وقف الحرب وتعطيل الجهود المعلنة لتثبيت الهدوء في غزة.