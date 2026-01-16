قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في مصر مساء اليوم 16-1-2025
اختل توازنها خلال النزول .. مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة
وفاة 5 أشخاص بسبب تسرب الغاز داخل مسكتهم بالقليوبية
دعارة أون لاين عبر فيسبوك.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بعابدين
الأمل والكرامة.. شعث يشيد بالدعم المصري والدولي لإخراج شعب فلسطين من أزمته
برلماني: نجاح جهود مصر في تهيئة مناخ سياسي داعم للتهدئة في قطاع غزة
الناتو يشيد بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأداء النشط للدبلوماسية المصرية
بعد 4 شهو من رحيل زوجته.. وفاة شقيق علي السيستاني المرجع الديني الأعلى
سعر الذهب في مصر يرتفع مساء اليوم الجمعة 16-1-2026
‏أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية | شاهد
لوكمان: خيبة الخسارة أمام المغرب لم تفارقنا قبل مباراة مصر و نيجيريا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

بعد دعوة الجيش السوري.. انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر

تنظيم قسد
تنظيم قسد
محمود نوفل

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية  انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر بعد نشر هيئة العمليات بيان الانشقاق، وتم تأمينهم بشكل فوري من قبل جنود الجيش.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بحسب وكالة الأنباء السورية  سانا: تصلنا العديد من طلبات الانشقاق ضمن المنطقة المحددة مسبقاً، ونعمل على تأمينها.


وأضافت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع : تمكن عناصر الأمن العسكري من إلقاء القبض على أحد عناصر استخبارات تنظيم قسد أثناء محاولته الخروج مع المدنيين من منطقة دير حافر بهدف تنفيذ عمليات إرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري القول بأنه تم إسقاط طائرة مسيرة على محور دير حافر بريف حلب كانت تريد استهداف نقاط الجيش العربي السوري.

ومنذ قليل ؛ وجهت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري نداءا عاجلا إلى السوريين في تنظيم قسد قائلة : بادروا بالانشقاق عن تنظيم قسد، وطنكم يرحب بكم بأي وقتٍ ومكان.

وأضافت في بيان لها - بحسب وكالة الأنباء السورية - : فمشكلتنا كانت وما زالت مع ميليشيات PKK الإرهابية وفلول النظام السابق، الذين يريدون استهداف الأهالي وتدمير المجتمع السوري.


وتابعت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري : سارعوا بالانشقاق عن هذا التنظيم وعودوا إلى دولتكم وأهلكم.

وتجدّد القتال بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في مدينة حلب حيث تسعى دمشق لبسط سيطرتها على عدد من من المناطق في شرق حلب.


وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري بأن قوات "قسد" استهدفت منازل مدنيين ونقاطا للجيش السوري في محيط قرية حميمة بريف حلب الشرقي "بالرشاشات الثقيلة والطيران المسير، فيما ردّ الجيش السوري على مصادر النيران".

وأكدت قسد، أنها : "تصدّت قواتنا لمحاولة تسلّل نفذتها فصائل حكومة دمشق على محور قرية زُبيدة في الريف الجنوبي لدير حافر، حيث اضطر المهاجمون إلى الفرار بعد فشل محاولتهم، وذلك تحت غطاء من الطيران المُسيّر وباستخدام الأسلحة الرشاشة".

وطالب الجيش السوري من قوات قسد الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها شرق مدينة حلب "إلى شرق الفرات"، معلنا المنطقة الواقعة إلى الشرق من مدينة حلب وصولا إلى نهر الفرات "منطقة عسكرية مغلقة".

ونشر الجيش السوري خريطة حدّد فيها باللون الأحمر المناطق التي طلب الانسحاب منها وتشمل بلدات مسكنة وبابيري وقواس ودير حافر بين غرب نهر الفرات إلى شرق مدينة حلب.
 

قسد الجيش السوري تنظيم pkk فلول نظام الأسد سوريا

