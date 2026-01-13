قسد تفجر جسرًا في حلب.. وترد على هجوم مزعوم من فضائل حكومية

أعلنت قناة الإخبارية السورية أن قوات الأكراد “قسد” عملت على تفجير جسر في محافظة حلب يفصل بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الحكومة السورية.

وقالت قسد: “قواتنا ردت على هجوم شنه مسلحون من فصائل حكومة دمشق على نقاط تابعة لقواتها في بلدة أبو حمام بريف دير الزور”.



واعتبرت قسد أن التصريحات الصادرة عن وزارة الدفاع بشأن الوضع الميداني في محيط مسكنة ودير حافر مضللة، مؤكدة عدم وجود أي تحركات أو حشود عسكرية لقواتها في محيط مسكنة ودير حافر.

وقال قائد الأمن الداخلي في حلب: نعمل مع وزارة الدفاع والفرق المختصة لإنهاء خطر الأنفاق بحيي الشيخ مقصود والأشرفية ونعمل على إنشاء منظومة شرطية مبنية على الكفاءات في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.



وأفاد قائد الأمن الداخلي بحلب بإخلاء سبيل أغلبية من حقق معهم بعد إلقائهم السلاح وتسليم أنفسهم للجيش بحي الشيخ مقصود، فيما ذكر محافظ حلب أن كل من ارتكب جرائم بحق الأبرياء سيحاسب وفق القانون.