قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبوالغيط: المجتمعات العربية تمتلك طاقات شبابية في وقت يعاني آخرون من الشيخوخة
عبد العاطي: مصر تواصل دعمها للسودان وتستضيف الاجتماع التشاوري الخامس غدا
قسد تفجر جسرًا في حلب.. وترد على هجوم مزعوم من فضائل حكومية
فتحي سند يعلق على أنباء سفر فنانين إلى الغرب: بلاش «الزيطة» قبل مواجهة السنغال
الفرق بين البكالوريا والثانوية العامة.. سؤال يثير الجدل بامتحان أولى ثانوي بالحامول
مربع الوزارات.. جولة حكومية لرسم خريطة تحويل مباني وسط البلد لمشروعات فندقية وخدمية
الركراكي يدافع عن إفريقيا ويشيد بالجماهير قبل موقعة نيجيريا في نصف النهائي
وزير الخارجية يشدد لنظيره الألماني على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية بغزة
حسام حسن: نحترم منتخب السنغال ونحن أبطال أفريقيا 7 مرات
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قسد تفجر جسرًا في حلب.. وترد على هجوم مزعوم من فضائل حكومية

حي الأشرفية في حلب
حي الأشرفية في حلب
محمد على

أعلنت قناة الإخبارية السورية أن قوات الأكراد “قسد” عملت على تفجير جسر في محافظة حلب يفصل بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الحكومة السورية.

وقالت قسد: “قواتنا ردت على هجوم شنه مسلحون من فصائل حكومة دمشق على نقاط تابعة لقواتها في بلدة أبو حمام بريف دير الزور”.
 

واعتبرت قسد أن التصريحات الصادرة عن وزارة الدفاع بشأن الوضع الميداني في محيط مسكنة ودير حافر مضللة، مؤكدة عدم وجود أي تحركات أو حشود عسكرية لقواتها في محيط مسكنة ودير حافر.

وقال قائد الأمن الداخلي في حلب: نعمل مع وزارة الدفاع والفرق المختصة لإنهاء خطر الأنفاق بحيي الشيخ مقصود والأشرفية ونعمل على إنشاء منظومة شرطية مبنية على الكفاءات في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.
 

وأفاد قائد الأمن الداخلي بحلب بإخلاء سبيل أغلبية من حقق معهم بعد إلقائهم السلاح وتسليم أنفسهم للجيش بحي الشيخ مقصود، فيما ذكر محافظ حلب أن كل من ارتكب جرائم بحق الأبرياء سيحاسب وفق القانون.

الإخبارية السورية الأكراد قسد تفجير جسر محافظة حلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

ترشيحاتنا

تشابي ألونسو

تشابي ألونسو يتحدث لأول مرة بعد رحيله عن ريال مدريد

مي فاروق

أعوذ بالله.. مي فاروق توجه رسالة غامضة

شوبير

شوبير: وحشتنا بطولة إفريقيا وفرحة الناس

بالصور

تنفيذ 14 مشروعاً بقطاع تحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية بالشرقية

ترعه
ترعه
ترعه

الأبراج الأكثر حظًّا في العام الجديد 2026: بداية قوية وفرص غير مسبوقة |هل أنت منها؟

الأبراج الأكثر حظًّا في العام الجديد 2026: بداية قوية وفرص غير مسبوقة ..هل أنت منهم؟
الأبراج الأكثر حظًّا في العام الجديد 2026: بداية قوية وفرص غير مسبوقة ..هل أنت منهم؟
الأبراج الأكثر حظًّا في العام الجديد 2026: بداية قوية وفرص غير مسبوقة ..هل أنت منهم؟

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تجاهلت مرض والدتها .. صور نيو لوك لـ ابنة شيرين في صالون مصفف الشعر

تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد