حسام حسن: نحترم منتخب السنغال ونحن أبطال أفريقيا 7 مرات
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض الزمالك بأكتوبر
مصر تستقبل مليار يورو دعمًا للمرحلة الثانية ضمن آلية دعم الموازنة MFA الخميس القادم
في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا
وزير الخارجية يتفق مع نظيره الألماني على تعزيز الشراكة الثنائية
جنوح مركب بكورنيش محطة الرمل في الإسكندرية بسبب الرياح
أبو الغيط: العالم يعيش حالة اضطراب سياسي واقتصادي وتراجع للقانون الدولي
عمرو أديب يعلن مفاجأة جديدة بخصوص شيرين عبد الوهاب
العراق يدين العدوان الصهيوني على المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية ويؤكد دعم فلسطين
"تواصل سري" بين طهران وواشنطن عبر عراقجي وويتكوف

عراقجي وويتكوف
عراقجي وويتكوف
محمد على

في تواصل سري، جرى الاتصال بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، مع مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر مع الولايات المتحدة، وفقا لما كشفه مصدران مطلعان لموقع "أكسيوس" الصحفي الأمريكي.

وقالت المصادر، إن الاتصال الذي جرى، يبدو جزءا من جهود طهران لكسب الوقت قبل أي تحرك أمريكي قد يضعف النظام الإيراني.

وأوضح "أكسيوس"، أن هذا أول مؤشر على أن قناة الاتصال المباشرة بين واشنطن وطهران ما زالت منفتحة، رغم الجمود في المفاوضات النووية وتبادل التهديدات بين البلدين.

وأضاف المصدر ، أن عراقجي وويتكوف ناقشا احتمال عقد اجتماع في الأيام المقبلة، لكن لم يتضح ما إذا كان الاتصال تم عبر الهاتف أو الرسائل النصية.

وقال ترامب، في تصريح سابق له ،  إن إيران تواصلت مع واشنطن واقترحت التفاوض حول ملفها النووي، مؤكدا أن "اجتماعا جار ترتيبه، لكن قد نضطر للتحرك قبل الاجتماع بسبب التطورات الأخيرة".

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن "قناة الاتصال بين الوزير والمبعوث الأمريكي مفتوحة وتتم تبادل الرسائل عند الحاجة".

وأشار بقائي، إلى استمرار التواصل أيضا عبر الوساطة السويسرية، لكنه وصف الرسائل الأمريكية بأنها "متناقضة".

ومن المتوقع أن يعقد ترامب الثلاثاء اجتماعا مع فريق الأمن القومي لمناقشة خيارات دعم الاحتجاجات، مؤكدا أنه يدرس "خيارات قوية جدا" تشمل التدخل العسكري المحتمل.
يأتي هذا التواصل في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية، في خضم الاحتجاجات الأخيرة في إيران.

