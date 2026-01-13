100 طفل شهيد| الاحتلال يقتل رضع غزةبردًا.. ومزيد من الضحايا خلال أيام

قالت حركة المقاومة “حماس” إنه مع اشتداد المنخفض الجوي البارد، فإن مزيدا من الضحايا مهددون بالموت في الساعات والأيام القادمة إذا لم تدخل المساعدات عبر المعابر، مشيرة إلى تسبب الاحتلال في خنق القطاع وقتل أهله الغزاويين.

وأضا حماس: “الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق مطالبون بمواصلة الضغط على الاحتلال وإلزامه بإدخال المساعدات العاجلة، كما على الوسطاء الضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته الإنسانية من اتفاق غزة والانتقال للمرحلة الثانية”.



7 شهداء بسبب البرد

كما قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بارتفاع عدد المتوفين بسبب البرد الشديد منذ دخول فصل الشتاء إلى 7 شهداء، فيما وصلوا إلى 24 شهيدا نتيجة انهيارات المنازل وانجراف 7000 خيمة خلال يومين.

وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ بوفاة فلسطيني بانهيار جدار على خيمة نازحين في منطقة السرايا وسط مدينة غزة، فيما ذكرت مصادر في مستشفيات غزة بوفاة 6 بينهم طفلان بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع منذ فجر اليوم.

وتحدثت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية عن المحنة، وقالت إن "الرياح تقتلع العديد من الخيام بغزة ومن المهم الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة وسط فشل المجتمع الدولي كله في غزة، وما زلنا نناشد الدول الكبرى مرارا الضغط على إسرائيل، حيث إن أصل المشكلة هو منع إسرائيل إدخال المساعدات وإلا فلدينا كثير من المساعدات لكن إسرائيل تمنع إدخالها، والهجمات الإسرائيلية على سكان غزة لم تتوقف، ونرى أنه علينا مواصلة الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات لأن سكان غزة سيموتون إن لم ندخل مساعدات عاجلة".

وقال الدفاع المدني في غزة: "سجلنا 4 حالات وفاة بسبب البرد و سجلنا حالات لتطاير خيام في المنطقة الغربية من مدينة غزة وسط رصدنا تدفقا من المرضى على المستشفيات خاصة الأطفال بسبب أمراض البرد فيما تلقينا مئات من المناشدات بسبب شدة البرد خلال الساعات الماضية.. ولهذا نرى أن القادم على غزة صعب وسنشهد حالات وفاة جديدة وانهيارات جديدة فيما هناك آلاف من المباني في قطاع غزة آيلة للسقوط في أية لحظة وعلى المجتمع الدولي التحرك على الأرض لحماية سكان غزة من البرد الشديد حيث أننا لا نستطيع أن نفعل شيئا لإغاثة المواطنين الذين يعانون من البرد الشديد".



100 طفل قتلوا في غزة

وقال المتحدث باسم اليونيسف إن 6 أطفال توفوا بسبب البرد في غزة خلال الأيام الماضية.

كما أكدت اليونيسيف أن أكثر من 100 طفل قتلوا في غزة منذ وقف إطلاق النار بينهم ضحايا هجمات بمسيرات.

وشددت مديرية الإسعاف والطوارئ في غزة على أن "هناك خروقا يومية من قبل الاحتلال في مناطق شمال قطاع غزة ومدينة غزة، والمنخفض الجوي الحالي دمر كل خيام النازحين في الجنوب والمنطقة الشمالية، ونناشد العالم الضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات".

