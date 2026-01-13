قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مصر وقطر يؤكدان دعم وحدة السودان والصومال

فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء ١٣ يناير، و الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل دعم العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير عبد العاطى خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، معرباً عن التقدير لما تشهده العلاقات المصرية-القطرية من زخم على مختلف الأصعدة، ومثمناً التعاون الثنائى فى المجالات المختلفة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ومشددًا على الحرص لدفع مسارات التعاون الثنائي قدمًا بما يعزز المصالح المشتركة.

تبادل المسئولان الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تناولا الجهود الحثيثة للدفع قدمًا بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، واكدا على أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية المؤقتة لإدارة شئون القطاع، بالتوازي مع تشكيل قوة الاستقرار الدولية استنادًا إلى قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣. كما شددا على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة المناخ للتعافي المبكر واعادة الإعمار.

تناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية مواصلة الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية للدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية وصولاً لوقف شامل لإطلاق النار. وأكد علي أهمية الحفاظ علي سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية.

 وشدد على أهمية توفير الممرات الآمنة وضمان وصول المساعدات، وضرورة توفير الحماية للمدنيين.

كما ندد الوزيران بالاعتراف الإسرائيلي الأحادي بما يسمى بإقليم أرض الصومال، وشددا أنه يمثل انتهاكًا صارخاً لسيادة ووحدة وسلامة الصومال، ويعد مخالفاً لقواعد القانون الدولي.

