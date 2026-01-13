قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية و نائب رئيس دولة فلسطين
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية و نائب رئيس دولة فلسطين
فرناس حفظي

جرى اتصال بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، و حسين الشيخ، نائب رئيس فلسطين، تناول متابعة نتائج الاجتماع الأخير الذي جمعهما في القاهرة، وسبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال الاتصال، أكد وزير الخارجية الدعم الكامل للسلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأهمية تمكينها من الاضطلاع بمسئولياتها في الأراضي الفلسطينية، لاسيما في قطاع غزة. كما أشار إلى قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣ بوصفه إطارًا داعمًا للمرحلة الانتقالية، مشددًا على دعم مصر لنشر قوة الاستقرار الدولية ولجنة التكنوقراط الفلسطينية بما يسهم في تهيئة البيئة اللازمة لاستعادة دور السلطة الفلسطينية، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية. وادان وزير الخارجية الانتهاكات المتكررة التي تشهدها الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين، وأعمال الاقتحام والتوسع الاستيطاني، وما تمثله من تقويض لفرص التهدئة والمسار السياسي.

من جانبه، ثمّن نائب الرئيس الفلسطيني الدور المصري المحوري، مشيدًا بالتنسيق المستمر مع القاهرة، وبالدعم المصري المتواصل للسلطة الفلسطينية ومساعيها الوطنية، ومؤكدًا أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

