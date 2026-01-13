قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو
شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
اخماد حريق معهد خدمة اجتماعية بالإسكندرية وقرار عاجل بشأن الامتحانات
شوبير يحذر لاعبى المنتخب قبل مواجهة السنغال في نصف نهائى أفريقيا
نهاية سريعة لتجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد.. ماذا قدم المدرب مع الملكي وماذا قال النجوم فى ليلة وداعه؟
إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027 اليوم في الرباط
حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد
عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن
غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار
وزير الخارجية: مصر ماضية نحو مركز عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر
وزير الخارجية: مصر ماضية نحو مركز عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الثلاثاء ١٣ يناير ب "تيري بيلسكوج" الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والنرويج في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية مواصلة البناء على مخرجات زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النرويج في ديسمبر ٢٠٢٤، والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، مشيراً إلى الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

واستعرض وزير الخارجية في هذا السياق الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الأخضر، والمساعي الجارية لتحويل مصر إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكداً أن مشروعات شركة "سكاتك" تتماشى مع توجهات الدولة المصرية في هذا الإطار، معرباً عن دعم مصر الكامل لمشروعات الشركة النرويجية في مصر، والتي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وأخرها مشروع "أوبيليسك" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا والتي حضر السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتاح المرحلة الأولى للمشروع أمس ١٢ الجارى، مشدداً على أهمية العمل على زيادة حجم استثمارات الشركة في السوق المصرية، والمضي قدماً في تنفيذ مشروعات تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا ودراسة فرص التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة تيري بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية التعاون الاقتصادي النرويج

