رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
محطة "تحيا مصر 1" بدمياط: أوناش عملاقة وتقنيات ذكية لخدمة التجارة العالمية| صور
الإسراء والمعراج.. ماذا رأى النبي فى رحاب الملأ الأعلى؟
أسود التيرانجا.. العقبة قبل الأخيرة في طريق حلم النجمة الثامنة
اسأل دروجبا عن مصر.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية لمدرب كوت ديفوار
بسبب الاحتجاجات.. وزير الخارجية الألماني يدعو لفرض عقوبات جديدة على إيران
موعد بداية شهر رمضان 2026.. أفضل 4 عبادات تستعد بها للصيام
ممر أخضر لأوروبا بخصم 88%.. النقل تدعو المصدرين لاستغلال خط "الرورو"
أشعر بالدهشة.. أحمد سليمان يكشف حقيقة استقالته من مجلس إدارة الزمالك
أصاب 90 شخصا.. فيروس خطير يتفشى على متن سفينة سياحية أمريكية
معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة
أخبار العالم

بسبب الاحتجاجات.. وزير الخارجية الألماني يدعو لفرض عقوبات جديدة على إيران

يوهان فاديفول- وزير الخارجية الألماني
هاجر رزق

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول دول الاتحاد الأوروبي إلى تقديم موقف مشترك بشأن فرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك وفق تعامل طهران مع الاحتجاجات الأخيرة.

فرض عقوبات على إيران

وقال فاديفول للصحفيين خلال زيارة إلى واشنطن، حيث أجرى محادثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو: "سنطبق جميع التدابير لفرض عقوبات على هذا النظام (إيران).. وأدعو جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في هذه المسألة، وخاصة في ضوء الأحداث الجارية، للتحقق مما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى قرار مشترك".


 

و أكد فاديفول أن موضوع إيران كان محوريا في محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي، وأن البلدين سيسعيان لإصدار بيان مشترك لمجموعة السبع يُظهر التضامن مع المحتجين الإيرانيين. ووصف ذلك بأنه "علامة مهمة على التضامن" رغم كونه إعلانا سياسيا.



 

كما أشار إلى أن الأمر يتعلق بشكل خاص بتوسيع قائمة العقوبات الأوروبية في إطار مكافحة الإرهاب، قائلا: "هذا يتطلب إجماعا في الاتحاد الأوروبي، ونحن نستمر في هذا الإطار".


 

وعبر عن قلقه إزاء الوضع في إيران: "نحن قلقون بشأن نظام غير عادل يستخدم وسائل تنتهك جميع قواعد الإنسانية ضد السكان".

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

