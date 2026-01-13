بسبب الاحتجاجات.. وزير الخارجية الألماني يدعو لفرض عقوبات جديدة على إيران

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول دول الاتحاد الأوروبي إلى تقديم موقف مشترك بشأن فرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك وفق تعامل طهران مع الاحتجاجات الأخيرة.

فرض عقوبات على إيران

وقال فاديفول للصحفيين خلال زيارة إلى واشنطن، حيث أجرى محادثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو: "سنطبق جميع التدابير لفرض عقوبات على هذا النظام (إيران).. وأدعو جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في هذه المسألة، وخاصة في ضوء الأحداث الجارية، للتحقق مما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى قرار مشترك".





و أكد فاديفول أن موضوع إيران كان محوريا في محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي، وأن البلدين سيسعيان لإصدار بيان مشترك لمجموعة السبع يُظهر التضامن مع المحتجين الإيرانيين. ووصف ذلك بأنه "علامة مهمة على التضامن" رغم كونه إعلانا سياسيا.







كما أشار إلى أن الأمر يتعلق بشكل خاص بتوسيع قائمة العقوبات الأوروبية في إطار مكافحة الإرهاب، قائلا: "هذا يتطلب إجماعا في الاتحاد الأوروبي، ونحن نستمر في هذا الإطار".





وعبر عن قلقه إزاء الوضع في إيران: "نحن قلقون بشأن نظام غير عادل يستخدم وسائل تنتهك جميع قواعد الإنسانية ضد السكان".