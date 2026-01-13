التصعيد مستمر.. ترامب يفرض رسوما جديدة على أي دولة تتعامل مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الثلاثاء، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية.

وقال الرئيس الأمريكي "اعتبارا من الآن، ستدفع أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على جميع معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة"، و ذلك في تدوينة على منصة "تروث سوشيال".

وأكد دونالد ترامب في تدوينته، أن هذا القرار نهائي وملزم.

و في وقت سابق ، كشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب سيتلقى يوم الثلاثاء، إحاطة حول خيارات الرد على الاحتجاجات الجارية في إيران، بحسب وول ستريت جورنال.

و كشفت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا مع كبار مسؤولي إدارته لبحث الخطوات المقبلة، والتي قد تشمل تعزيز مصادر مناهضة للحكومة الإيرانية عبر الإنترنت، واستخدام أسلحة سيبرانية سرية تستهدف مواقع عسكرية ومدنية داخل إيران، وفرض عقوبات إضافية، فضلا عن خيارات تتعلق بتنفيذ ضربات عسكرية.

وفي وقت سابق، هدد رئيس البرلمان الإيراني يوم الأحد باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في حال بادرت الولايات المتحدة بالتحرك أولا.

ومن المنتظر أن يشارك في اجتماع الثلاثاء كل من وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، وفقا لما أفاد به مسؤولون في الإدارة.



