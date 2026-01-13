رصد تحرك قاذفات قنابل استراتيجية أمريكية بالولايات المتحدة.. ماذا يحدث؟

أفادت صفحات أمريكية غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل إقلاع قاذفات القنابل الاستراتيجية الأمريكية B-52H في الولايات المتحدة.

ووفق ما تم تداوله، فقد أقلعت قاذفتان من طراز B-52H تابعة للقوات الجوية الأمريكية من مطار شريفبورت.

ولا توجد تأكيدات رسمية من مصادر عسكرية أمريكية حول إقلاع قاذفات B-52H استراتيجية يوم 12 يناير 2026، فيما تشير بيانات تتبع الرحلات إلى رحلة واحدة محتملة من قاعدة باركسديل، لكنها تبدو روتينية دون أحداث كبرى موثقة.





و يذكر أن السلطات الأمريكية وعلى وجه الخصوص الدفاع، لا تكشف ولا تعلق على التحركات العسكرية برا أو بحرا أو جوا.

والأسبوع الماضي، أفادت صفحات إخبارية وأخرى مختصة في الشؤون العسكرية، بأن نحو 12 طائرة نقل عسكرية من طراز "C-17A غلوب ماستر 3" تابعة لسلاح الجو الأمريكي، هبطت في قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وأشارت إلى أن معظمها قادمة من قاعدة "هانتر" الجوية في جورجيا أو قاعدة كامبل الجوية في كنتاكي.

ويُقال إن طائرات النقل العسكرية كانت تحمل مروحيات ومعدات أخرى تابعة للفوج 160 للطيران العملياتي الخاص التابع للجيش الأمريكي.

وأوضحت أن معظم طائرات C-17 واصلت رحلتها إلى قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، إلا أنه من غير المعروف ما إذا كانت قد قامت بتفريغ أو تحميل أي شيء أثناء وجودها على أرض قاعدة فيرفورد.