البيوت الهادئة في رمضان.. هل غياب الخلاف دليل على الاستقرار العائلي؟

يعتقد البعض أن البيت الذي يخلو من الخلافات هو بيت مثالي.

لكن يري الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارة العلاقات الاسرية، أن غياب الخلاف لا يعني دائمًا وجود تواصل صحي، فقد يكون أحيانًا نتيجة كبت أو تجنب.



الفرق بين الانسجام والصمت



وأوضح الدكتور محمد هاني خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الانسجام الحقيقي يقوم على حوار مفتوح واحترام متبادل.

أما الصمت المستمر فقد يكون محاولة لتفادي الصدام، خاصة في أوقات الصيام حيث يقل الصبر.

في بعض البيوت، ينشغل كل فرد بهاتفه أو عمله، فيسود هدوء ظاهري يخفي غياب التواصل الحقيقي.



أهمية الخلاف الصحي



الخلاف في حد ذاته ليس مشكلة، بل طريقة إدارته هي الفيصل. عندما يُدار الخلاف بهدوء واحترام، يصبح وسيلة لفهم أعمق وتقارب أكبر.



خطوات لتعزيز التواصل الأسري



تخصيص وقت يومي للحديث الجماعي دون أجهزة إلكترونية.

تشجيع التعبير عن المشاعر دون خوف من السخرية.



الاتفاق على قواعد للنقاش تحترم الجميع.

البيت الصحي ليس الذي يخلو من الخلاف، بل الذي يحتويه بحكمة.