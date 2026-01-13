الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب

أكد الجيش السوري، مطالباته للقوات الكردية في مدينة حلب شمالي البلاد، بالانسحاب إلى منطقة شرق الفرات.



وقال الجيش في بيان نقلته قناة "الإخبارية" السورية، الثلاثاء، إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مستمرة في "تنظيم مجموعات مسلحة مع حزب العمال الكردستاني وفلول النظام البائد".

ونشر الجيش خريطة حدد فيها منطقة قال إنها "منطلقا للمسيّرات الانتحارية الإيرانية التي قصفت مدينة حلب"، معلنا "إغلاق هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة".

وحث المدنيين على الابتعاد عن مواقع "قسد" في المنطقة.

وتابع بيان الجيش: "على كافة المجموعات المسلحة بهذه المنطقة الانسحاب إلى شرق الفرات. سيقوم الجيش بكل ما يلزم لمنع المجموعات المسلحة التي تحتشد بهذه المنطقة من استخدامها منطلقا لعملياتهم الإجرامية".

وبعد أيام من المواجهات في حلب، أحكمت القوات الحكومية سيطرتها على المدينة، الأحد، بعد دخولها حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذوي الغالبية الكردية.

ونقل نحو 400 مقاتل كردي إلى شمال شرقي البلاد، بعد اشتباكات دامية مع القوات السورية تخللها اعتقال أكثر من 300 شخص ونزوح عشرات آلاف السكان.