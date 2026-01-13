رئيس البرلمان العربي يهنئ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

رفع محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سلطنة عُمان، قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة ذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، حفظه الله، مقاليد الحكم في السلطنة.

وأعرب "اليماحي" عن خالص تمنياته لجلالة السلطان بموفور الصحة والعافية، ولسلطنة عُمان وشعبها العزيز بدوام التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالرؤية الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله، التي أسهمت في تعزيز مكانة سلطنة عُمان إقليميًا وعربيًا ودوليًا، وترسيخ دورها الفاعل في دعم الاستقرار والتنمية.

كما ثمّن رئيس البرلمان العربي الدور المحوري الذي تضطلع به سلطنة عُمان في دعم وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك، وإسهاماتها البنّاءة في ترسيخ دعائم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

