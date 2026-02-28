عاجل | مسؤول أمني إسرائيلي: كل النظام الإيراني أصبح هدفاً

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني تأكيده أن كل مؤسسات النظام الإيراني باتت الآن هدفاً للضربات العسكرية المشتركة، مشيراً إلى أن الإيرانيين فوجئوا بالهجوم النهاري، وهو ما يزيد من وقع العمليات على العاصمة والمراكز الحيوية في البلاد.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع استمرار الضربات الأمريكية والإسرائيلية على عدة مدن إيرانية، بعد ساعات من بدء العملية العسكرية التي وصفها مسؤولون أمريكيون بأنها أوسع نطاقًا من أي ضربات سابقة، تشمل عشرات الطائرات من قواعد في الشرق الأوسط ومن حاملة طائرات.

وتشير التطورات إلى تصعيد شامل يستهدف ليس فقط البنية العسكرية الإيرانية، بل أيضاً مؤسسات الدولة المختلفة، وسط استمرار إغلاق المجال الجوي الإيراني وخدمات الاتصالات في بعض المناطق، في وقت تحذر فيه العواصم الإقليمية والدولية من تداعيات غير مسبوقة للتصعيد.