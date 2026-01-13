قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

قطر: لا نتوقع جداول زمنية بشأن غزة والكارثة الإنسانية في القطاع مستمرة

محمود نوفل


أكد المتحدث باسم وزارة  الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري أن الكارثة الإنسانية من صنع البشر في غزة مستمرة، منوها بأن بلاده تعمل مع الوسطاء على التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية: يجب عدم الربط بين الاتفاق في غزة وبين فتح معبر رفح ودخول المساعدات دون شروط.. و نحن طرف في الاتصالات الهادفة إلى التهدئة بالمنطقة وحل الخلافات بين واشنطن وطهران.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية:  لا نتوقع جداول زمنية بشأن غزة لكن اتصالاتنا مستمرة ويومية لدفع الاتفاق قدما.. والتعقيدات على الطاولة اليوم تستدعي التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وتابع : على إسرائيل الإجابة على سؤال هو لماذا يتأخر تنفيذ اتفاق غزة.. الدبلوماسية الطريقة الفعالة لحل أزمات المنطقة ونعمل على ذلك مع جيراننا وشركائنا

وختم المتحدث باسم الخارجية القطرية: هناك توقعات بأن يؤدي التوتر الحالي إلى تصعيد في المنطقة ونحاول التهدئة.

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

