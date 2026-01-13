قطر: لا نتوقع جداول زمنية بشأن غزة والكارثة الإنسانية في القطاع مستمرة



أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري أن الكارثة الإنسانية من صنع البشر في غزة مستمرة، منوها بأن بلاده تعمل مع الوسطاء على التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية: يجب عدم الربط بين الاتفاق في غزة وبين فتح معبر رفح ودخول المساعدات دون شروط.. و نحن طرف في الاتصالات الهادفة إلى التهدئة بالمنطقة وحل الخلافات بين واشنطن وطهران.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية: لا نتوقع جداول زمنية بشأن غزة لكن اتصالاتنا مستمرة ويومية لدفع الاتفاق قدما.. والتعقيدات على الطاولة اليوم تستدعي التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وتابع : على إسرائيل الإجابة على سؤال هو لماذا يتأخر تنفيذ اتفاق غزة.. الدبلوماسية الطريقة الفعالة لحل أزمات المنطقة ونعمل على ذلك مع جيراننا وشركائنا

وختم المتحدث باسم الخارجية القطرية: هناك توقعات بأن يؤدي التوتر الحالي إلى تصعيد في المنطقة ونحاول التهدئة.