قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تؤكد التزامها بتنفيذ أولويات رئاسة النيباد وحشد الموارد لمشروعات التنمية بأفريقيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم "الثلاثاء"، ناردوس بيكيلي، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، لبحث سبل تعزيز التعاون التنموي في القارة الأفريقية.

وصرّح السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أعرب عن تقديره للتنسيق القائم مع الوكالة خلال الرئاسة المصرية الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة.

وأكد الوزير تطلع مصر إلى تعميق التعاون المشترك والبناء على ما تحقق من إنجازات، ومواصلة العمل الوثيق لتنفيذ أولويات الرئاسة المصرية للنيباد، لاسيما في مجالات حشد الموارد اللازمة لتنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣، ودفع مشروعات البنية التحتية والتصنيع، فضلًا عن دعم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بما يخدم مصالح وتطلعات الشعوب الأفريقية.

كما أكد وزير الخارجية أهمية توسيع نطاق أنشطة الوكالة بما يحقق عوائد تنموية ملموسة للمواطن الأفريقي، مثمنًا التعاون القائم مع مصر للتوسع في إنشاء مكاتب للوكالة بعدد من دول القارة بما يتسق مع أولوياتها.

وأشار إلى أهمية مبادرة «أفريقيا تنمو» الهادفة إلى تعبئة المبالغ اللازمة لتمويل نحو ٣٠٠ مشروع تنموي، إلى جانب دعم مصر لمقترح إنشاء صندوق تنمية تابع للوكالة.

وشدد الوزير عبد العاطي على التزام مصر بمواصلة التعاون مع سكرتارية الوكالة في جهود تعبئة الموارد، وأهمية مواصلة التنسيق لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الرائدة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية، وفي مقدمتها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED)، وممر القاهرة–كيب تاون، بما يعزز التجارة البينية والتكامل الإقليمي، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة في القارة.

كما أكد وزير الخارجية الحرص على نقل تجربتها الرائدة في مجالات التطوير والتحديث والبناء إلى الدول الأفريقية الشقيقة، خاصة في القطاعات الحيوية، منوهًا بأهمية بلورة برامج طموحة ومتكاملة تربط بين مسارات التنمية والسلم والأمن، اتساقًا مع سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، ومخرجات النسخة الخامسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وأشاد في هذا الإطار بالتعاون القائم بين وكالة النيباد ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في دعم بناء قدرات وكوادر الدول الأفريقية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ناردوس بيكيلي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية النيباد القارة الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

ترشيحاتنا

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

منة فضالى

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي

وسط أجواء من الفرحة.. صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان

بالصور

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

منة فضالى
منة فضالى
منة فضالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد