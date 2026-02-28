نيويورك تايمز: الهجوم الحالي أوسع نطاقًا بكثير من ضربات يونيو الماضي

نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الضربات العسكرية الأمريكية على إيران جارية بالفعل، في تطور يمثل أخطر تصعيد عسكري في المنطقة منذ أشهر.

وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين في الإدارة الأمريكية توقعوا أن يكون الهجوم الحالي أوسع نطاقًا بكثير من ضربات يونيو الماضي، مشيرين إلى تنفيذ عشرات الضربات الجوية بواسطة طائرات أمريكية انطلقت من قواعد في الشرق الأوسط ومن حاملة طائرات في المنطقة.

انفجارات في عدة مدن إيرانية

في السياق ذاته، أفادت وكالة فارس الإيرانية بوقوع انفجارات في مدن قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارات أيضًا في محافظة لرستان.

كما أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني إغلاق المجال الجوي للبلاد مؤقتًا لمدة ست ساعات، بينما أشارت تقارير إلى قطع خدمات الهواتف المحمولة في مناطق من العاصمة طهران.

استعدادات إسرائيلية

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله إن إسرائيل تستعد في المرحلة الأولى لـ"أربعة أيام من الهجمات المشتركة القوية على إيران"، في إشارة إلى تنسيق عسكري محتمل في إطار العملية الجارية.

في تطور متصل، أعلنت وزارة النقل العراقية تفريغ الأجواء العراقية تمهيدًا لإغلاق المجال الجوي، بالتزامن مع بدء العمليات العسكرية، في خطوة احترازية لتأمين حركة الطيران المدني.

التطورات المتلاحقة تشير إلى دخول المنطقة مرحلة تصعيد عسكري واسع، مع استمرار الضربات وتعدد الجبهات المحتملة. ولم تصدر حتى الآن حصيلة رسمية للخسائر أو بيان إيراني مفصل بشأن طبيعة الرد المحتمل، بينما تترقب العواصم الإقليمية والدولية تطورات الساعات القادمة.