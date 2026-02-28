زيزو يخطف الأنظار رفقة زوجته بأحدث ظهور

شارك أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي صورة جديدة له في أجواء رمضانية مبهجة، بأحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر زيزو رفقة زوجته بإطلالة رومانسية تجمعهم، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من متابعيه .

وأعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة نادي زد إف سي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز حيث يسعي الأهلي لمواصلة الانتصارات من أجل استعادة صدارة الدوري قبل نهاية المرحلة الأولي من البطولة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - أحمد رمضان بيكهام - يوسف بلعمري - هادي رياض - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد علي بن رمضان - أليو ديانج - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - أشرف بن شرقي - حسين الشحات - محمد شريف - إمام عاشور - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - مروان عثمان - كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا.