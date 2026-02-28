اليوم.. اتحاد الطائرة يكرم المنتخبات المتوجة بلقب البطولات الإفريقية

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، تكريم منتخبي الناشئين والناشئات تحت 16 عامًا، اليوم السبت، بمقر الاتحاد بمدينة نصر، وذلك بعد تتويجهما بلقبي البطولة الإفريقية التي أُقيمت مؤخرًا في تونس، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الكرة الطائرة المصرية على المستوى القاري.

وجاء قرار التكريم تقديرًا لما قدمه المنتخبان من عروض قوية ونتائج مميزة طوال مشوارهما في البطولة، والتي عكست حجم العمل الفني والبدني المبذول داخل منظومة الاتحاد، ليحصد المنتخبان اللقبين عن جدارة واستحقاق.

كما قرر مجلس الإدارة تكريم منتخب الشباب للرجال تحت 20 عامًا، المتوج بلقب البطولة الإفريقية، التي نظمها الاتحاد المصري للكرة الطائرة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، في بطولة شهدت تنظيمًا مميزًا ومستوى فنيًا قويًا.

ومن المقرر أن تتسلم المنتخبات الثلاثة مكافآت التتويج بالبطولات خلال احتفالية خاصة ينظمها الاتحاد، تقديرًا لما حققوه من إنجازات أسعدت جماهير الكرة الطائرة المصرية، ورسخت ريادة مصر القارية في اللعبة.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة في تصريحاته للمركز الإعلامي، أن دعم المنتخبات الوطنية يأتي على رأس أولويات مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة تخطيط علمي وعمل مؤسسي متكامل داخل منظومة الاتحاد، وهو ما انعكس على النتائج المميزة التي حققتها المنتخبات الوطنية في البطولات الإفريقية.

وأوضح رئيس الاتحاد، فخره بما حققه أبناء وبنات مصر في البطولات الإفريقية، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت تعكس المسار الصحيح الذي تسير فيه الكرة الطائرة المصرية، ومؤكدًا أن مجلس الإدارة لن يدخر جهدًا في توفير كل سبل الدعم الفني والإداري للمنتخبات الوطنية.

وشدد قمر على أن طموحات الاتحاد لا تتوقف عند حدود التتويج القاري، بل تمتد إلى بناء جيل قادر على المنافسة الحقيقية على المراكز المتقدمة عالميًا، من خلال إعداد قوي وبرامج احتكاك دولية تضمن استمرارية التطور وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية.

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل للحفاظ على الريادة الإفريقية، وترسيخ مكانة مصر كأحد أبرز القوى في الكرة الطائرة على المستويين القاري والدولي .